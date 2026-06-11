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22:32, 11 июня 2026Наука и техника

Авиакосмический салон «МАКС» отменили

Правительство РФ отменило проведение авиакосмического салона «МАКС» в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Международный авиакосмический салон «МАКС» в 2026 году отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства России.

Мероприятие было исключено из перечня международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году. Информации о причинах отмены нет.

Изначально «МАКС» проводили раз в два года в подмосковном Жуковском. В последний раз авиасалон состоялся в июле 2021 года, с тех пор его постоянно переносили.

В 2025 году также был отменен международный военно-технический форум «Армия-2025».

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