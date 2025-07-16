Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:28, 16 июля 2025Наука и техника

Форум «Армия-2025» отменили

«Известия»: Военно-технический форум «Армия-2025» отменили
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Международный военно-технический форум «Армия», который Минобороны России проводит ежегодно с 2015 года, отменили. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«При этом на данный момент сайт "Армия-2025" по-прежнему функционирует. Там указано, что мероприятие состоится 11-14 августа 2025 года и что в этом году оно проводится только для специалистов», — говорится в сообщении.

Главное выставочное мероприятие Минобороны проводят в парке «Патриот». Изначально форум проходил в течение семи дней, а в 2024-м программу «Армии» сократили до трех дней.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

В июне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что международный авиационно-космический салон МАКС перенесли на 2026 год. Авиасалон проводили раз в два года. Прошлый авиасалон состоялся летом 2021-го.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» планирует презентовать новое название боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в ходе «Армии-2025».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль ударил по президентскому дворцу в Дамаске

    В Конгрессе США раскритиковали Трампа за инициативу по Украине

    Путин прилетел в Челябинскую область

    Россиянин с угрозами заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Полиция проверит видео с занимающимися сексом туристами на пляже российского курорта

    Стилист назвала россиянам самые модные сочетания цветов летом 2025 года

    В США объяснили стратегию Трампа по Украине

    Россиянам предсказали ставки по вкладам к концу 2025 года

    В Казахстане полицейский устроил догонялки с рогаткой за подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости