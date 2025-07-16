«Известия»: Военно-технический форум «Армия-2025» отменили

Международный военно-технический форум «Армия», который Минобороны России проводит ежегодно с 2015 года, отменили. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«При этом на данный момент сайт "Армия-2025" по-прежнему функционирует. Там указано, что мероприятие состоится 11-14 августа 2025 года и что в этом году оно проводится только для специалистов», — говорится в сообщении.

Главное выставочное мероприятие Минобороны проводят в парке «Патриот». Изначально форум проходил в течение семи дней, а в 2024-м программу «Армии» сократили до трех дней.

В июне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что международный авиационно-космический салон МАКС перенесли на 2026 год. Авиасалон проводили раз в два года. Прошлый авиасалон состоялся летом 2021-го.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» планирует презентовать новое название боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в ходе «Армии-2025».