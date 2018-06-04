России дали менее одного процента шансов на победу в ЧМ

Испанское издание El Pais оценило шансы сборной России на победу в финале чемпионата мира менее чем в один процент. Наиболее вероятным обладателем трофея источник назвал команду Бразилии (17,9 процента).

По мнению журналистов, хозяева турнира выйдут в финал с вероятностью в три процента. Главными фаворитами чемпионата, помимо Бразилии, они назвали сборные Германии (вероятность победы — 15,6 процента) и Испании (15,3). Слабейшей командой мундиаля El Pais посчитал сборную Саудовской Аравии.

3 июня тренерский штаб сборной России огласил состав команды, который примет участие в домашнем чемпионате мира. В список вошли 23 футболиста. На групповом этапе они сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Действующим чемпионом мира является сборная Германии. В 2014 году бундестим обыграла в финале аргентинцев.

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