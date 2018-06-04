Ролик к чемпионату мира о путешествии в Россию оказался снят на Украине

Украинские СМИ обратили внимание на то, что часть сцен в рекламном ролике немецкой авиакомпании Lufthansa, подготовленного к чемпионату мира по футболу-2018, сняты в Киеве.

По сюжету, немцы собираются лететь в Москву, перед регистрацией они представляют, что их ждет в России.

В финале ролика путешественники стоят на берегу и наблюдают за тем, как рыбачит тучный бородатый мужчина. Голос за кадром говорит: «В этом году чемпионат пройдет в России. Здесь тоже есть красивые уголки». Демонстрируемый в видео водоем находится не в России, а на Украине, выяснили журналисты. Издание «Трибуна» сообщает, что ролик был снят в районе Березняков в Киеве, на берегу Русановского канала.

По информации журналиста Бориса Райтшустера, съемки проводились на Украине, «потому что в России было бы сложно получить разрешение на съемку». Об этом говорится на его странице в Facebook.

Ролик Lufthansa был доступен в YouTube и в Facebook-аккаунте авиакомпании начиная с 1 июня. Видео приобрело вирусную популярность. Только в Facebook оно набрало более миллиона просмотров и сотни репостов. 4 июня Lufthansa удалила ролики с обеих платформ и извинилась за то, что задела чувства отдельных пользователей. Компания подтвердила, что видео снималось на Украине по «логистическим причинам», сообщает Meedia.de.

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