В МИД двумя словами прокомментировали удар ВСУ по заправке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправке в Брянской области. Слова дипломата приводит РИА Новости.
«Киевскорежимные вампиры», — высказалась она.
Ранее стало известно, что семь человек получили ранения при ударе ВСУ по АЗС в городе Стародубе Брянской области. Среди пострадавших — 16-летний подросток.
До этого Захарова прокомментировала атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму. Она назвала удар террористическим преступлением, связанным с неудачами Киева на фронте.