В МИД двумя словами прокомментировали удар ВСУ по заправке

Захарова отреагировала на удар ВСУ по автозаправке словами «киевскорежимные вампиры»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправке в Брянской области. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Киевскорежимные вампиры», — высказалась она.

Ранее стало известно, что семь человек получили ранения при ударе ВСУ по АЗС в городе Стародубе Брянской области. Среди пострадавших — 16-летний подросток.

До этого Захарова прокомментировала атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму. Она назвала удар террористическим преступлением, связанным с неудачами Киева на фронте.