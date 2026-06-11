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22:06, 11 июня 2026Мир

В МИД двумя словами прокомментировали удар ВСУ по заправке

Захарова отреагировала на удар ВСУ по автозаправке словами «киевскорежимные вампиры»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправке в Брянской области. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Киевскорежимные вампиры», — высказалась она.

Ранее стало известно, что семь человек получили ранения при ударе ВСУ по АЗС в городе Стародубе Брянской области. Среди пострадавших — 16-летний подросток.

До этого Захарова прокомментировала атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму. Она назвала удар террористическим преступлением, связанным с неудачами Киева на фронте.

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