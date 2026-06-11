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19:37, 11 июня 2026Россия

Семь человек получили ранения при ударе ВСУ по заправке в российском городе

Ковальчук: Семь человек получили ранения при ударе ВСУ по заправке в Брянской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Семь человек получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции (АЗС) в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук на платформе «Макс».

По информации главы российского региона, среди пострадавших — 16-летний подросток. «Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск», — уточнил Ковальчук.

На данный момент также известно, что в результате атаки ВСУ осколками повреждены пять гражданских автомобилей.

Ранее сообщалось, что в ночь с 10 на 11 июня средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией 330 беспилотников. Под удар попали 12 регионов.

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