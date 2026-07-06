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18:55, 6 июля 2026Мир

В МИД России назвали условие быстрого завершения конфликта на Украине

Рябков: Конфликт на Украине можно быстро решить на основе договоренностей США с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Украинский конфликт можно быстро завершить, если США будут готовы действовать на основе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я не берусь комментировать это конкретное высказывание, но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть», — отметил дипломат.

Рябков также ответил в вопрос о возможной смене позиции американской стороны к украинскому кризису. Он подчеркнул, что Россия никогда «ничего не сворачивает» и продолжит поддерживать контакты с США «в любом случае».

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