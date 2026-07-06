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18:54, 6 июля 2026Экономика

Некоторые бриллианты подорожали

Rapaport: В июне цены на мелкие бриллианты выросли на 4,2 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

В июне цены на мелкие бриллианты выросли на 4,2 процента. О подорожании некоторых камней со ссылкой на данные Rapaport сообщает Frank media.

Как отмечают аналитики, в первый месяц лета на рынке драгоценных камней наблюдалась разнонаправленная динамика: мелкие камни восстанавливались в цене, а стоимость камней весом 1 карат и более снизилась.

Индекс RAPI, отслеживающий круглые бриллианты категорий D-H, IF-VS2, увеличился на 4,2 процента для камней весом 0,3 карата и на 1,3 процента для камней весом 0,5 карата. Для бриллиантов в 1 карат индекс снизился на 0,7 процента, а для 3-каратных камней прибавил 0,4 процента.

Как сообщали в начале года, мировой рынок бриллиантов столкнулся с самым продолжительным спадом в этом столетии. Драгоценные камни дешевели четвертый год подряд, а ключевой для этого рынка индекс RAPI для камней в один карат снизился за минувший год на 10 процентов и достиг минимальных значений. Что касается камней в 0,5 карата, то они просели на 26 процентов. Кроме того, из-за искусственных камней и пошлин обрушился индийский рынок огранки.

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