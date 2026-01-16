Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:30, 16 января 2026Экономика

Идеальный шторм обрушился на один из сегментов мировой экономики

«Известия»: Рынок бриллиантов столкнулся с самым продолжительным спадом
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мировой рынок бриллиантов столкнулся с самым продолжительным спадом в этом столетии. Об этом сообщили «Известия».

Оказалось, что драгоценные камни дешевеют четвертый год подряд, а ключевой для этого рынка индекс RAPI для камней в один карат снизился за минувший год на 10 процентов и достиг минимальных значений. Что касается камней в 0,5 карата, то они просели на 26 процентов. Кроме того, из-за искусственных камней и пошлин обрушился индийский рынок огранки.

Отмечается, что данная индустрия переживает идеальный шторм после того, как китайские инвесторы устремились к золоту.

В начале декабря прошлого года «Алроса» предсказала, что мир столкнется с продолжающимся ростом цен на алмазы. Прогноз был обоснован тем, что мировая добыча этих драгоценных камней падает.

В последний месяц лета поставки российских алмазов в Индию увеличились более чем втрое. Эта страна БРИКС в августе купила у России алмазов на 31,3 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

    Названы три пути США для контроля над Гренландией

    Эксперты разошлись во мнении о перспективах альтернативного ввоза в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok