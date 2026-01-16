Идеальный шторм обрушился на один из сегментов мировой экономики

«Известия»: Рынок бриллиантов столкнулся с самым продолжительным спадом

Мировой рынок бриллиантов столкнулся с самым продолжительным спадом в этом столетии. Об этом сообщили «Известия».

Оказалось, что драгоценные камни дешевеют четвертый год подряд, а ключевой для этого рынка индекс RAPI для камней в один карат снизился за минувший год на 10 процентов и достиг минимальных значений. Что касается камней в 0,5 карата, то они просели на 26 процентов. Кроме того, из-за искусственных камней и пошлин обрушился индийский рынок огранки.

Отмечается, что данная индустрия переживает идеальный шторм после того, как китайские инвесторы устремились к золоту.

В начале декабря прошлого года «Алроса» предсказала, что мир столкнется с продолжающимся ростом цен на алмазы. Прогноз был обоснован тем, что мировая добыча этих драгоценных камней падает.

В последний месяц лета поставки российских алмазов в Индию увеличились более чем втрое. Эта страна БРИКС в августе купила у России алмазов на 31,3 миллиона долларов.

