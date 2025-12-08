Миру предсказали дефицит и подорожание некоторых драгоценных камней

«Алроса»: В мире сохранится дефицит алмазов, а значит, они продолжат дорожать

Мир столкнется с продолжающимся ростом цен на алмазы. Такой прогноз сделала компания «Алроса». Соответствующее сообщение ее пресс-службы процитировало ТАСС.

В «Алросе» заявили, что построили свой прогноз исходя из того, как сокращается мировая добыча этих драгоценных камней, а также из динамики их стоимости за последние годы. На основании этих данных в компании пришли к выводу, что уже в ближайшем обозримом будущем тенденция дефицита предложения алмазов и, как следствие, рост цен продолжатся.

По данным министерства торговли и промышленности Индии, в августе поставки российских алмазов в эту южно-азиатскую страну выросли больше чем втрое. В последний месяц лета Индия купила у России алмазов на 31,3 миллиона долларов. Год назад речь шла о 13,4 миллиона.

Однако за первые пять месяцев 2025 года экспорт российских алмазов в Индию упал на 43 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, и составил 2,1 миллиона каратов. Майский экспорт обрушился почти на 40 процентов.