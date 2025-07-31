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11:37, 31 июля 2025Экономика

Обрушился экспорт российских алмазов в страну Азии

Минторговли Индии: Поставки алмазов из России упали на 43 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Francois Lenoir / Reuters

За первые пять месяцев 2025 года экспорт российских алмазов в Индию упал на 43 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, и составил 2,1 миллиона каратов. Это подсчитали специалисты индийского министерства торговли и промышленности. Их выводы процитировали «Ведомости».

Майский экспорт обрушился почти на 40 процентов. Большая часть поставок пришлась на драгоценные камни ювелирного качества. Речь в данном случае идет о примерно 1,3 миллиона каратов. В денежном выражении экспорт уменьшился на 45 процентов, до 262,6 миллиона долларов.

В 2024 году экспорт российских алмазов в Индию упал на 16 процентов, до почти шести миллионов каратов. В денежном выражении сокращение оценивалось в 39 процентов.

Кризис переживает и еще один крупный производитель алмазов — южноафриканско-британская корпорация De Beers. Причиной проблем стал рост популярности искусственных драгоценных камней, которые уже успели занять пятую часть рынка. За последние десятилетие их популярность выросла в 20 раз.

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