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13:44, 17 июля 2025Экономика

Один из крупнейших мировых производителей алмазов столкнулся с кризисом

WSJ: De Beers столкнулась с кризисом из-за искусственных алмазов
Вячеслав Агапов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Южноафриканско-британская корпорация De Beers столкнулась с кризисом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Один из крупнейших мировых производителей алмазов, который десятилетиями формировал образ бриллиантов как символ любви и роскоши, столкнулся с проблемами из-за роста популярности искусственных драгоценных камней.

Сегодня созданные в лаборатории алмазы и бриллианты заняли пятую часть рынка (порядка 20 процентов), за последние десть лет их популярность выросла в 20 раз. В США уже более половины обручальных колец украшают именно искусственными камнями (плюс 40 процентов за последние пять лет).

Назначенный на пост гендиректора в 2023 году Алу Кук ранее прекратил производство искусственных бриллиантов под брендом Lightbox и увеличил расходы на рекламу и продвижения до рекордной за последнее десятилетие суммы (плюс 26 процентов).

По данным Евростата, в I квартале 2025 года Европейский союз столкнулся с рекордно низкими доходами от экспорта алмазов. На поставках драгоценных камней на внешний рынок смогли заработать только 1,4 миллиарда евро. Бельгия, которая считается основным экспортером алмазов среди стран Евросоюза, снизила экспорт на треть и довела его до 1,3 миллиарда евро. Немецкие поставки упали на 16 процентов, а французские на 2,5 процента.

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