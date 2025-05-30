Европа не смогла зарабатывать на продаже алмазов как прежде

Евростат: Доходы ЕС от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей

В I квартале 2025 года Европейский союз (ЕС) столкнулся с рекордно низкими доходами от экспорта алмазов. Это выяснил Евростат. Его выводы процитировало РИА Новости.

Оказалось, что на поставках этих драгоценных камней на внешний рынок ЕС смог заработать только 1,4 миллиарда евро. Бельгия, которая считается основным экспортером алмазов среди стран Евросоюза, снизила экспорт на треть и довела его до 1,3 миллиарда евро. Немецкие поставки упали на 16 процентов, а французские на 2,5 процента.

Причиной такой динамики стало сокращение количества алмазов, поступающих в Европу, которая сама их не добывает. В I квартале импорт упал на четверть и составил 2,25 тонны. Основными поставщиками остались Индия и ОАЭ. Первая снизила поставки на 36 процентов, до 850 килограммов, а вторые на 30 процентов, до 550 килограммов.

До этого выяснилось, что Россия смогла довести до максимума поставки ее алмазов в Гонконг. Речь идет об экспорте на 47 миллионов долларов. По сравнению с апрельскими значениями он вырос в полтора раза. Таким образом, РФ смогла выйти на четвертое место по поставкам таких драгоценных камней на этот рынок. На первом месте, как и раньше, осталась Индия.