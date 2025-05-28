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14:47, 28 мая 2025Экономика

Один из финансовых центров мира закупил российские алмазы

Известия: Гонконг довел до максимума импорт российских алмазов
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Майские поставки российских алмазов в Гонконг дошли до годового максимума. Об этом сообщил телеканал «Известия».

Достигнутые масштабы импорта оцениваются в 47 миллионов долларов. Это в полтора раза больше, чем в апреле этого года. Таким образом РФ вышла на четвертую позицию в рейтинге государств, у которых этот финансовый центр мира покупает данные драгоценные камни. В прошлом месяце РФ находилась на восьмом месте. Первую строчку, как и прежде, занимает Индия.

В начале апреля появился прогноз о быстром восстановлении алмазно-бриллиантового рынка. Причинами кризиса в этой отрасли эксперты называют то, что с 2023 года цены на ювелирные изделия с бриллиантами в мире падают, а это не дает реализовать накопленные запасы и приводит к снижению цен на алмазы.

Тем временем стало известно, что компания De Beers стала тайно продавать необработанные алмазы узкому кругу покупателей, которым предоставляют серьезные скидки. Цель таких шагов — сократить растущие запасы без открытого снижения цен.

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