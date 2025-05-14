Алмазы начали тайно продавать избранным

Bloomberg: De Beers начала тайно продавать алмазы ради снижения запасов

De Beers начала тайно продавать необработанные алмазы узкому кругу клиентов, предоставляя этим избранным значительные скидки с целью сокращения растущих запасов без открытого снижения цен. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, за последние месяцы эта крупнейшая компания отрасли реализовала необработанные алмазы на сотни миллионов долларов через «побочные сделки», цены при которых были на 10-20 процентов ниже установленных.

Шаг является нетипичным для рынка и усиливает напряженность в и так находящейся в кризисе алмазной отрасли, говорится в публикации. Отмечается, что слухи о необычных продажах усиливают напряженность среди покупателей De Beers, которым не предоставили такие условия, а также имеет место существенный разрыв между официальными ценами компании и оценками на мировом алмазном рынке.

СМИ сообщали, что к концу прошлого года у De Beers накопились запасы драгоценных камней на сумму около двух миллиардов долларов. При этом в тот же период их стоимость упала до минимальных за последние десять лет значений.

Среди причин такой ценовой динамики помимо избытка алмазов называют слабый спрос на ювелирные изделия в ключевых регионах, таких как США и Китай, и общее падение интереса к драгоценностям со стороны молодежи, предпочитающей «экономику впечатлений».