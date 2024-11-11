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10:49, 11 ноября 2024Экономика

Бриллианты потеряли популярность среди молодежи и рекордно подешевели

«Ведомости»: бриллианты в 2024 году подешевели почти на четверть
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Цены на бриллианты на мировом рынке достигли многолетних минимумов — индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал с начала года на 23 процента и составил 4,62 пункта. Об этом со ссылкой на данные американской компании Rapaport пишут «Ведомости».

В публикации отмечается, что речь идет о рекордно низком уровне за все 10 лет, по которым у источника есть информация. При этом мелкие бриллианты массой 0,3 карата подешевели за 10 месяцев 2024-го еще сильнее — на 28 процентов.

Среди причин такой ценовой динамики Rapaport называет избыток запасов алмазов в Индии, на которую приходится 90 процентов всей мировой огранки. В свою очередь российские эксперты отмечает, что дополнительное давление на рынок оказывает слабый спрос на ювелирные изделия в ключевых регионах, таких как США и Китай, а на ценах сказывается растущая конкуренция природных камней и набирающих популярность искусственных бриллиантов, а также общее падение интереса к драгоценностям со стороны молодежи, предпочитающей «экономику впечатлений». На фоне всего этого ожидается, что до начала 2025 года бриллианты могут подешеветь еще на три-четыре процента.

Тренд на снижение цен бриллиантов наблюдался и в 2023 году. Весной стало заметным падение закупок Индией камней из России, составившее год к году 13 процентов.

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