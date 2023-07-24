Мировые цены на бриллианты упали до трехлетнего минимума

Rapaport: мировые цены на бриллианты массой 1 карат упали до минимума с ноября 2020 года

Мировые цены на бриллианты массой 1 карат упали до минимума с ноября 2020 года. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Rapaport сообщает газета «Ведомости».

Драгоценные камни весом 1 карат подешевели на 8,4 процента за полгода и на 23,9 процента — по сравнению с июлем 2022 года. Цена бриллиантов массой 3 карата опустилась на 4,9 процента с начала 2023-го и на 15,8 процента — с прошлого лета. Самые мелкие камни в 0,5 карата стали дешевле на 10,2 процента с января 2023-го и на 23 процента — с июля 2022-го.

Стоимость драгоценных камней на мировом рынке падают с весны 2022 года из-за слабого спроса на ювелирные украшения на мировых рынках. При этом, по словам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, их цена все еще выше уровней 2018 года на 60 процентов, поэтому снижение цен некритично для добывающих компаний. Двумя годами ранее рынок вырос до рекордных 84–85 миллиарда долларов в год, и сейчас происходит «нормализация уровня цен», добавил эксперт.

Падение цен на бриллианты объясняется прагматичным потребительским подходом на фоне опасений рецессии и ориентации на сбережения. Также на него влияет рост доходности более ликвидных инструментов для инвестиций, удешевление производства и рост предложения синтетических камней и слабые темпы роста спроса на бриллианты в Китае, объяснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Весной 2023 года страны G7 решили обязать ювелиров отчитываться о происхождении алмазов. Компании должны доказывать нероссийское происхождение драгоценных камней. По словам главы Управления США по координации санкций и члена JVC Джеймса О'Брайена, эти меры направлены на ограничение доходов крупнейшего добытчика алмазов в мире — российской компании «Алроса». Компания находится под санкциями США и Великобритании с апреля 2022 года, но большая часть добытых ей камней поступает на американский рынок в виде бриллиантов через посредников из Индии и Бельгии.