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18:43, 22 марта 2023Экономика

Страны G7 начнут бороться с импортом российских алмазов

Страны G7 решили обязать ювелиров доказывать нероссийское происхождение алмазов

Фото: Lucas Santos / Unsplash

Страны G7 могут обязать ювелирные компании отчитываться о происхождении алмазов и доказывать, что они добыты не в России. О начале борьбы с импортом российских драгоценных камней со ссылкой на комитет по надзору в ювелирной отрасли США (Jewelers Vigilance Committee, JVC) сообщает отраслевое агентство Rapaport.

Ввести ограничения против торговли российскими алмазами могут на следующем саммите стран G7. По словам главы Управления США по координации санкций и члена JVC Джеймса О'Брайена, от компаний будут требовать декларации о происхождении драгоценных камней. Такие меры направлены на ограничение доходов крупнейшего добытчика алмазов в мире — российской компании «Алроса», частично принадлежащей государству. Страны G7 опасаются, что получаемые ею средства могут идти на финансирование спецоперации.

На Россию приходится треть всех мировых поставок алмазов. «Алроса» находится под санкциями США и Великобритании с апреля 2022 года. Также в США запрещен импорт российских алмазов. Тем не менее, большая часть камней, добытых «Алросой», поступает на американский рынок в виде бриллиантов через посредников из Индии и Бельгии.

Евросоюз ранее также намеревался наложить ограничения на торговлю российскими алмазами, но некоторые члены блока выступили против. В частности, бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что санкции против «Алросы» обойдутся потерей тысяч рабочих мест на крупнейшей в мире алмазной бирже.

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Вячеслав Агапов
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