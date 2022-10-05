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ЕС передумал вводить санкции против российского производителя алмазов

EUobserver: ЕС исключил «Алросу» из санкционного списка

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Евросоюз исключил алмазодобывающую российскую компанию «Алроса» из санкционного списка, пишет портал EUobserver со ссылкой на источники. На этом фоне акции компании выросли на пять процентов.

Евросоюз планировал внести в черный список российского производителя алмазов в соответствии с первоначальными предложениями Комиссии ЕС, но передумал вводить ограничения против него. Это произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что санкции против «Алросы» обойдутся потерей тысяч рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

Такая смена позиции — это не первый случай, когда государства-члены решили защитить рабочие места у себя дома вместо того, чтобы сильнее ударить по российской экономике, отмечает издание. При этом многие европейские страны давно настаивают на запрете импорта алмазов — среди них страны Балтии, Польша и Нидерланды.

На российские алмазы приходится 30 процентов мировой торговли драгоценными камнями. «Алроса» находится под санкциями США и Великобритании. Попадание в список значит замораживание активов и запрет финансовых операций.

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Платон Щукин
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