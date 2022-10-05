ЕС передумал вводить санкции против российского производителя алмазов

EUobserver: ЕС исключил «Алросу» из санкционного списка

Евросоюз исключил алмазодобывающую российскую компанию «Алроса» из санкционного списка, пишет портал EUobserver со ссылкой на источники. На этом фоне акции компании выросли на пять процентов.

Евросоюз планировал внести в черный список российского производителя алмазов в соответствии с первоначальными предложениями Комиссии ЕС, но передумал вводить ограничения против него. Это произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что санкции против «Алросы» обойдутся потерей тысяч рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

Такая смена позиции — это не первый случай, когда государства-члены решили защитить рабочие места у себя дома вместо того, чтобы сильнее ударить по российской экономике, отмечает издание. При этом многие европейские страны давно настаивают на запрете импорта алмазов — среди них страны Балтии, Польша и Нидерланды.

На российские алмазы приходится 30 процентов мировой торговли драгоценными камнями. «Алроса» находится под санкциями США и Великобритании. Попадание в список значит замораживание активов и запрет финансовых операций.