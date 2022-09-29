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ЕС захотел ввести ограничения против российского производителя алмазов

Европейский союз захотел ввести санкции против российского производителя алмазов «Алроса»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В рамках новых санкций Европейский союз захотел ввести ограничения против российского производителя алмазов «Алроса». Помимо этого, возможно запрещение импорта икры, водки и сигарет. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает EUobserver.

По данным издания, в рамках торгового эмбарго ЕС на сумму 7 миллиардов евро должен быть введен полный запрет на импорт российской стали, а также древесины и целлюлозы. Под ограничения также решили внести бумагу. Помимо этого, под санкциями оказались моллюски, икра, спиртные напитки, сигареты и косметика из России.

«Российская алмазная отрасль была в основном спасена, но российский алмазодобывающий гигант "Алроса" должен быть включен в черный список с замораживанием активов и запретом финансовых операций», — написало издание.

«Алроса» является одной из самых больших компаний России, занимающейся добычей алмазов. По итогам 2021 года компания имела выручку от продаж алмазно-бриллиантовых товаров на сумму 4,169 миллиарда долларов.

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Варвара Кошечкина
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