ЕC введет запрет на импорт стальной продукции из России

Politico: ЕC запретит импортировать из России сталь, но продолжит покупать алмазы

Евросоюз планирует запретить импорт из России стальной продукции, но продолжит импортировать российские алмазы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии (ЕК) по восьмому пакету санкций в отношении Москвы.

Рестрикции, по данным издания, коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также драгоценных камней и металлов, которые используются в ювелирной промышленности. При этом российские алмазы не упомянуты в списке новых ограничений. Причину введения новых санкций прокомментировала глава МИД Франции Катрин Колонна.

Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов Катрин Колонн Министр иностранных дел Франции

По словам Колонна, консультации о введении нового пакета антироссийских ограничений уже идут в ЕС.

Обнародованные санкции

В рамках нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия официально предложила ввести предельные цены на российскую нефть, а глава комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что эта мера «поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков». Глава ЕК также рассказала, что Европе удалось существенно сократить долю российского газа в импорте — с 40 процентов в 2021 году до девяти процентов в настоящее время.

Но Россия продолжает манипулировать энергетическими рынками, предпочитая сжигать газ в факелах, чем поставлять его [Евросоюзу]. Этот рынок более не работает Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

26 сентября стало известно, что новый пакет антироссийских санкций со стороны Европейского союза также содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам.

Позже, 28 сентября, Урсуна фон дер Ляйен огласила предложение по новым санкциям в отношении России. В частности, в новый пакет ограничений она предложила внести запрет на экспорт авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ. Под запрет могут попасть и предметы гигиены — мыло, косметические наборы, туалетная бумага.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подобные меры ЕС и вспомнила о письме французского императора Наполеона I его супруге Жозефине.

Если добавить к этому экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: «Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь». Традиции Мария Захарова Официальный представитель МИД России

В свою очередь, президент России Владимир Путин также высказался об ограничениях, которые вводит Евросоюз. Ситуацию с вывозом зерна с Украины он вовсе называл «сплошным надувательством» со стороны Запада.

Санкции против России грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет Владимир Путин Президент России

Ранее стало известно, что страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине. По словам представителя Госдепартамента США, доходы от этой добычи идут на пользу «тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну».