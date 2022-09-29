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ЕC введет запрет на импорт стальной продукции из России

Politico: ЕC запретит импортировать из России сталь, но продолжит покупать алмазы
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Евросоюз планирует запретить импорт из России стальной продукции, но продолжит импортировать российские алмазы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии (ЕК) по восьмому пакету санкций в отношении Москвы.

Рестрикции, по данным издания, коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также драгоценных камней и металлов, которые используются в ювелирной промышленности. При этом российские алмазы не упомянуты в списке новых ограничений. Причину введения новых санкций прокомментировала глава МИД Франции Катрин Колонна.

Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов

Катрин КолоннМинистр иностранных дел Франции

По словам Колонна, консультации о введении нового пакета антироссийских ограничений уже идут в ЕС.

Обнародованные санкции

В рамках нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия официально предложила ввести предельные цены на российскую нефть, а глава комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что эта мера «поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков». Глава ЕК также рассказала, что Европе удалось существенно сократить долю российского газа в импорте — с 40 процентов в 2021 году до девяти процентов в настоящее время.

Но Россия продолжает манипулировать энергетическими рынками, предпочитая сжигать газ в факелах, чем поставлять его [Евросоюзу]. Этот рынок более не работает

Урсула фон дер ЛяйенГлава Еврокомиссии

26 сентября стало известно, что новый пакет антироссийских санкций со стороны Европейского союза также содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам.

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Позже, 28 сентября, Урсуна фон дер Ляйен огласила предложение по новым санкциям в отношении России. В частности, в новый пакет ограничений она предложила внести запрет на экспорт авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ. Под запрет могут попасть и предметы гигиены — мыло, косметические наборы, туалетная бумага.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подобные меры ЕС и вспомнила о письме французского императора Наполеона I его супруге Жозефине.

Если добавить к этому экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: «Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь». Традиции

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

В свою очередь, президент России Владимир Путин также высказался об ограничениях, которые вводит Евросоюз. Ситуацию с вывозом зерна с Украины он вовсе называл «сплошным надувательством» со стороны Запада.

Санкции против России грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет

Владимир ПутинПрезидент России

Ранее стало известно, что страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине. По словам представителя Госдепартамента США, доходы от этой добычи идут на пользу «тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну».

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Юлия Мискевич
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