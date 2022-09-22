Стали известны детали нового пакета санкций против Росссии

Politico: в новый пакет санкций ЕС может войти запрет на импорт бриллиантов из России

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может войти запрет на импорт бриллиантов из России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Как стало известно изданию, Еврокомиссия планирует обсудить новый пакет ограничительных мер против России с послами ЕС в пятницу, 23 сентября. Ожидается, что среди предлагаемых мер будут ограничение цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае проведения референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России в отношении Москвы будут введены новые санкции.

До этого стало известно, что страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.