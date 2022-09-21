В ЕС пригрозили новыми санкциями против России из-за референдумов

Боррель пригрозил России новыми санкциями из-за референдумов о присоединении

В случае проведения референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России в отношении Москвы будут введены новые санкции. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он уточнил, что в ходе неофициальной встречи министров иностранных дел стран ЕС на полях Генассамблеи ООН «вопрос о санкциях обязательно будет на столе». Также, добавил он, будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Украине.

Ранее помощник президента США Джейк Салливан назвал «оскорбительными» готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий». В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.