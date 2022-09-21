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Блинкен прокомментировал проведение референдумов о присоединении к России

Блинкен заявил, что США никогда не признают референдумы о присоединении к России

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Вашингтон никогда не признает референдумы о присоединении к России, которые пройдут в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Если референдумы состоятся и Россия заявит о присоединении украинских территорий, Соединенные Штаты никогда это не признают», — сказал он на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, прошедших на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее помощник президент США Джейк Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещали работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий». По его словам, эти референдумы являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Виктория Кондратьева
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