Запад призвал присвоить алмазам из России статус «кровавых»

NYT: США и ЕС призывают присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за Украины

Страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине. Об этом во вторник сообщила газета New York Times.

Отмечается, что Россия зарабатывает миллиарды долларов. «Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», — приводятся в материале слова представителя Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».

По данным издания, некоторые страны уже запретили импорт российских необработанных алмазов, однако бриллианты из России все равно попадают на Запад. Автор материала утверждает, что большинство алмазов отправляется за границу для переработки. В частности, в Индию, которая не вводила запрет на российские минералы. После обработки маркировка якобы меняется и камни помечаются как индийского происхождения.

Как рассказали газете в пресс-службе российского Минфина, на вырученные от продажи алмазов средства проложены дороги, построены школы и больницы. Также производятся выплаты институциональным и частным инвесторам. Также в письме ведомство назвало «политической демагогией» попытки правительств стран Запада присвоить российским алмазам статус «кровавых».

Вопрос присвоения российским алмазам статуса «кровавых» был поднят еще на собрании Кимберлийского процесса в июне. Однако тогда решение, которое, согласно правилам организации, должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем.