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Российские алмазы потребовали признать «кровавыми»

Reuters узнало о споре западных стран с Россией о «кровавых алмазах»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Украина и страны Запада потребовали признать российские алмазы «кровавыми», о споре стало известно агентству Reuters.

США, Украина, ЕС, Австралия, Великобритания и Канада настаивают на том, чтобы осудить военную операцию России на Украине. Предполагалось, что подобные требования должны будут обсудить на встрече в Ботсване в конце июня. Среди прочего предлагалось расширить определение, включив в него государственные субъекты, а также разрешить странам, присоединившимся к процессу Кимберли, большинством голосов исключать страну, которая нарушает суверенитет другого члена организации.

Однако этот вопрос пришлось убрать из повестки после возражений со стороны России, Белоруссии, Центральноафриканской Республики (ЦАР) и Кыргызстана.

Схема сертификации процесса Кимберли создана в 2003 году и служит для предотвращения поступления на рынок так называемых «кровавых алмазов» (так называют драгоценные камни, добытые на территориях, где ведутся военные действия, для финансирования повстанческих движений в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств). В частности, «кровавыми» считаются драгоценные камни из Анголы.

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На фоне санкций против России в алмазной отрасли началась паника. Аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на 15 процентов на фоне высокого спроса и падающего предложения. Другой крупный игрок рынка, международная корпорация De Beers, ограничен в росте добычи, поэтому камни продолжат дорожать.

С другой стороны, De Beers оказался в выигрыше: на недавнем закрытом аукционе в Ботсване De Beers продавала мелкие камни на 5-7 процентов дороже. Рост цен не остановит покупателей, поскольку спрос на такие алмазы будет расти. При этом De Beers производит относительно немного камней того типа, на котором специализируется АЛРОСА: более мелкие драгоценные камни, которые используются в более дешевых ювелирных изделиях.

В начале июня стало известно, что глобальный дефицит алмазов усилился из-за сокращения экспорта из России. Лидер российского рынка АЛРОСА, на долю которой приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов, находится под санкциями, из-за которых возникают проблемы с оплатой при поставках в Индию.

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Платон Щукин
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