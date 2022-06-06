Глобальный дефицит алмазов усилился из-за сокращения экспорта из России

Экспорт российских алмазов в Индию и Европу сократился

Глобальный дефицит алмазов усилился, так как Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику крупнейших стран-импортеров. Лидер российского рынка АЛРОСА находится под санкциями, из-за которых возникают проблемы с оплатой при поставках в Индию. Тем не менее падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен, усилившимся из-за нехватки сырья.

Данные крупнейшего мирового рынка необработанных алмазов — Индии — свидетельствуют, что в марте импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, уменьшился вдвое год к году и составил 209 тысяч карат. За первые три месяца 2022 года Россия поставила в Индию 718 тысяч карат против 1,3 миллиона за аналогичный период прошлого года. Тем не менее стоимость импорта в марте подскочила на 27 процентов, до 78 миллионов долларов.

Индия не стала присоединяться к западным санкциям против России, однако сложности возникали с проведением оплаты. Bloomberg писал, что индийские трейдеры обсуждали в апреле с АЛРОСА способы покупки алмазов, в том числе валюту платежа: рубли или рупии. С поставками в Европу сложилась аналогичная ситуация: импорт упал, но стоимость выросла. По данным Eurostat, в марте Россия отправила в Бельгию 1,5 миллиона карат (в три раза меньше марта 2021 года), но цена этих объемов достигла 185 миллионов евро против 162 миллионов евро год назад.

АЛРОСА, на долю которой приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов, не раскрывает статистику продаж. В апреле компанию включили в санкционные списки ЕС, США и Великобритания. Кроме того, американские власти полностью запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако до сих пор разрешен ввоз алмазов из России, обработанных в других странах.

В середине мая Bloomberg сообщил, что на фоне санкций против России в алмазной отрасли началась паника. Аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на 15 процентов на фоне высокого спроса и падающего предложения. Другой крупный игрок рынка, международная корпорация De Beers, ограничен в росте добычи, поэтому камни продолжат дорожать.