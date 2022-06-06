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Глобальный дефицит алмазов усилился из-за сокращения экспорта из России

Экспорт российских алмазов в Индию и Европу сократился

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Глобальный дефицит алмазов усилился, так как Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику крупнейших стран-импортеров. Лидер российского рынка АЛРОСА находится под санкциями, из-за которых возникают проблемы с оплатой при поставках в Индию. Тем не менее падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен, усилившимся из-за нехватки сырья.

Данные крупнейшего мирового рынка необработанных алмазов — Индии — свидетельствуют, что в марте импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, уменьшился вдвое год к году и составил 209 тысяч карат. За первые три месяца 2022 года Россия поставила в Индию 718 тысяч карат против 1,3 миллиона за аналогичный период прошлого года. Тем не менее стоимость импорта в марте подскочила на 27 процентов, до 78 миллионов долларов.

Индия не стала присоединяться к западным санкциям против России, однако сложности возникали с проведением оплаты. Bloomberg писал, что индийские трейдеры обсуждали в апреле с АЛРОСА способы покупки алмазов, в том числе валюту платежа: рубли или рупии. С поставками в Европу сложилась аналогичная ситуация: импорт упал, но стоимость выросла. По данным Eurostat, в марте Россия отправила в Бельгию 1,5 миллиона карат (в три раза меньше марта 2021 года), но цена этих объемов достигла 185 миллионов евро против 162 миллионов евро год назад.

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АЛРОСА, на долю которой приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов, не раскрывает статистику продаж. В апреле компанию включили в санкционные списки ЕС, США и Великобритания. Кроме того, американские власти полностью запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако до сих пор разрешен ввоз алмазов из России, обработанных в других странах.

В середине мая Bloomberg сообщил, что на фоне санкций против России в алмазной отрасли началась паника. Аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на 15 процентов на фоне высокого спроса и падающего предложения. Другой крупный игрок рынка, международная корпорация De Beers, ограничен в росте добычи, поэтому камни продолжат дорожать.

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Софья Ермакова
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