Стало известно о попытках Индии покупать алмазы «Алросы» в обход санкций

Bloomberg: трейдеры из Индии ищут способы покупки алмазов «Алросы» после введения санкций

Индийские трейдеры ищут способы покупки алмазов российской компании «Алроса», минуя санкции в отношении предприятия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника в отрасли, трейдеры провели последнии две недели за консультациями с юристами для определения значения санкций США против компании и поиска способов продолжить покупку сырья в обход ограничений.

Ранее представители «Алросы» прибыли в Индию для встречи с трейдерскими группами. Покупатели обсуждали возможность упрощения продажи камней. Также обсуждались два возможных варианта валюты платежа — расчеты в рублях и рупиях. Окончательное решение по данному вопросу должно принять правительство Индии.

10 апреля попавшая под санкции Великобритании и США «Алроса» признала невозможность погасить купон по еврооблигациям в 2024 году. По графику компания должна была рассчитаться по купону 9 апреля, в субботу. В таких случаях выплаты приходятся на первый рабочий день после даты, то есть компания должна исполнить обязательства 11 апреля. С технической точки зрения такая ситуация означает дефолт.