Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европейские ювелиры начали отказываться от российских алмазов

Европейские компании начали отказываться от закупки российских алмазов

Фото: Shutterstock

Европейские ювелирные компании начали отказываться от закупок бриллиантов, произведенных из российских алмазов, пишет «Коммерсантъ». При этом поставки сырья не попадают под уже введенные санкции.

По данным издания, от закупок бриллиантов у российской компании «Алроса» уже отказались несколько известных брендов, среди которых Cartier и Tiffany&Co. По мнению опрошенных изданием специалистов, компании таким образом выражают протест против действий России, их поведение не обусловлено боязнью попасть под санкции.

Кроме того, руководители швейцарской компании Richemont, специализирующейся на производстве люксовых товаров, объявили о выходе из Совета по ответственной ювелирной практике, поскольку в нем присутствуют представители «Алросы».

При этом представитель российской компании покинул Совет по ответственной ювелирной практике в начале марта, но западных участников рынка возмущает присутствие там самой «Алросы».

«Алроса» попала под санкции США и Великобритании, однако власти США разъяснили, что запреты касаются импорта только сырья, но не бриллиантов. Под санкции Евросоюза компания не попала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украину уличили в отходе от сделанных в Стамбуле предложений
Производитель Pepsi придумал способ остаться в России
Умер легендарный актер кино боевых искусств Ван Юй
Шеф-повар заставила вилки и ложки сиять с помощью фольги
Мэр Днепра призвал местных жителей уезжать из города
App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России
Лавров обвинил США в принуждении Зеленского к боевым действиям
Россия и ЕС выразили готовность помочь Армении и Азербайджану определить границы
Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте
Названы самые опасные подводные лодки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.