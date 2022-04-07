Европейские ювелиры начали отказываться от российских алмазов

Европейские компании начали отказываться от закупки российских алмазов

Европейские ювелирные компании начали отказываться от закупок бриллиантов, произведенных из российских алмазов, пишет «Коммерсантъ». При этом поставки сырья не попадают под уже введенные санкции.

По данным издания, от закупок бриллиантов у российской компании «Алроса» уже отказались несколько известных брендов, среди которых Cartier и Tiffany&Co. По мнению опрошенных изданием специалистов, компании таким образом выражают протест против действий России, их поведение не обусловлено боязнью попасть под санкции.

Кроме того, руководители швейцарской компании Richemont, специализирующейся на производстве люксовых товаров, объявили о выходе из Совета по ответственной ювелирной практике, поскольку в нем присутствуют представители «Алросы».

При этом представитель российской компании покинул Совет по ответственной ювелирной практике в начале марта, но западных участников рынка возмущает присутствие там самой «Алросы».

«Алроса» попала под санкции США и Великобритании, однако власти США разъяснили, что запреты касаются импорта только сырья, но не бриллиантов. Под санкции Евросоюза компания не попала.