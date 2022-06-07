Назван выигравший от мирового дефицита алмазов

Компания De Beers начала поднимать цены на небольшие алмазы после санкций против АЛРОСы

Мировой алмазный гигант — южноафриканская компания De Beers — оказалась в выигрыше после введения санкций против российской АЛРОСы. Как сообщает Bloomberg, на фоне ограничений на мировом рынке начался дефицит небольших алмазов, так что компания стала поднимать цены, и в этой ситуации она оказалась в выигрыше.

На недавнем закрытом аукционе в Ботсване De Beers продавала мелкие камни на 5-7 процентов дороже. Неназванные источники агентства указали, что даже рост цен не остановит покупателей, поскольку спрос на такие камни будет расти. При этом De Beers производит относительно немного бриллиантов того типа, на котором специализируется АЛРОСА: более мелкие драгоценные камни, которые используются в более дешевых ювелирных изделиях

На долю АЛРОСы приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов. В апреле компанию включили в санкционные списки ЕС, США и Великобритания. Кроме того, американские власти полностью запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако до сих пор разрешен ввоз алмазов из России, обработанных в других странах. От закупок бриллиантов у российской компании уже отказались несколько известных брендов, среди которых Cartier и Tiffany&Co.

Судя по статистике стран-импортеров, глобальный дефицит алмазов усилился, так как Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Тем не менее падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен, усилившимся из-за нехватки сырья.