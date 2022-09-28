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Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия предложит в рамках новых санкций установить полоток цен на российскую нефть

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру »

В рамках нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщили Politico высокопоставленные чиновники и дипломаты.

Позднее ЕК официально предложила ввести новые ограничения, а глава комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что введение предельных цен на нефть «поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков». Ее слова приводит ТАСС.

Кроме того, в новый пакет ограничений предлагается внести запрет на экспорт авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ.

Ранее стало известно, что новый пакет санкций со стороны ЕС содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам.

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Платон Щукин
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