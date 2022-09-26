В ЕС предложили запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов

EUobserver: В Евросоюзе предложили запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов

Новый пакет антироссийских санкций со стороны Европейского союза (ЕС) содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.

Кроме того, в ЕС предложили запретить ввозить банкноты из Европы и Соединенных Штатов в РФ, а также продавать россиянам недвижимость. Также было предложено запретить гражданам РФ финансировать лоббистские фирмы или негосударственные организации, которые были зарегистрированы в Евросоюзе.

В документе также говорится о возможности снять с эфира некоторые российские телеканалы и ограничить доступы к сайтам таких новостных ресурсов, как NewsFront, SouthFront, а также аналитического центра Katehon и Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.

Ранее сообщалось, что очередной пакет санкций Евросоюза против России коснется ограничения стоимости нефти, а также области кибербезопасности и информационных технологий. При этом радикально настроенные члены Евросоюза — Польша и страны Балтии — требуют ударить по российской банковской отрасли, отключив от SWIFT еще больше число участников, а также запретить импорт алмазов.