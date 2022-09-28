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Евросоюз огласил предложение по новым антироссийским санкциям

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила запрет на экспорт в РФ авиатехники и химвеществ

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен огласила предложение по новым санкциям в отношении России. В частности, в новый пакет ограничений она предложила внести запрет на экспорт авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ. Ее слова приводит Reuters.

Упомянутые товары, по мнению ЕК, относятся к ключевым технологиям и могут быть использованы вооруженными силами.

Также, по словам дер Ляйен, новый пакет антироссийских санкций заложит правовую основу для ограничения цен на нефть и запретит гражданам стран Евросоюза входить в состав руководства российских государственных компаний.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций со стороны ЕС содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам.

При этом утверждалось, что Европейский союз отложит решение о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий.

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Антон Похиляк
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