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ЕС отложит введение потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: ЕС отложит решение о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Европейский союз (ЕС) отложит решение о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам знакомых с ходом переговоров, Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением об ограничениях. Санкции в ЕС требуют единогласия, а каждая страна имеет право вето.

По словам источника, 27 государств-членов были ближе всего к поддержке предложения об ограничении экспорта в Россию электронных компонентов, используемых в военных целях.

Ранее стало известно. что европейские страны планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации. Чиновники планируют достичь предварительного соглашения о потолке цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.

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Виктория Кондратьева
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