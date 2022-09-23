Bloomberg: в ЕС захотели установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации

Европейские страны планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, представители государств-членов встретятся с комиссией на выходных для обсуждения новых антироссийских санкций. В Брюсселе чиновники планируют достичь предварительного соглашения о потолке цен на российскую нефть перед неформальной встречей лидеров Европейского союза в Праге 6 октября. Ранее президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье.

Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения Владимир Путин Президент России

Отмечается, что государства, которые импортируют сырье по морю, могут попытаться связать предел цен с предполагаемым на сегодняшний день полным эмбарго на морские поставки. По информации Bloomberg, Греция, Кипр и Мальта, могут попытаться защитить свои отрасли от мер.

Частичная мобилизация

21 сентября Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации. Российский лидер отметил, что страна не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее. Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал, что таким образом Россия решила усилить эскалацию конфликта на Украине.

Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения Владимир Путин Президент России

Реакция западной общественности не заставила себя ждать. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что частичная мобилизация и референдумы «в оккупированных частях Украины» не смогут ослабить военную поддержку Киева.

Скорее, такая реакция Путина на успехи Украины подстегивает нас продолжать поддерживать Украину и посылать этот четкий сигнал Кристине Ламбрехт Министр Обороны ФРГ

Ее французский коллега Себастьен Лекорню заявил об аналогичном решении — после заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации Франция продолжит поддерживать Украину.

Потолок цен на нефть

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ведомство предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ. Политик отметила, что Евросоюз должен лишить Москву доходов от продажи газа, которые могут быть потрачены на военные нужды.

Однако страны «Большой семерки» еще 2 сентября ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом страны G7 планируют разработать специальный механизм смягчения, позволяющий наиболее нуждающимся странам получать доступ к российскому сырью.

Против решения стран «Большой семерки» о введении потолка цен на российскую нефть выступил Пекин. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что страна надеется на изменение позиции группы по этому вопросу.

Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности Мао Нин Официальный представитель МИД Китая

13 сентября сообщалось, что Еврокомиссия отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, так как не получила достаточной поддержки со стороны членов блока. Однако 23 сентября страны Евросоюза вновь вернулись к этому решению.