Глава Минобороны ФРГ рассказала о реакции Берлина на шаги Путина
Шаги, предпринятые президентом России Владимиром Путиным, лишь укрепляют поддержку Украины со стороны Германии. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Reuters.
Министр рассказала о реакции Берлина на действия Москвы. По ее словам, частичная мобилизация и референдумы «в оккупированных частях Украины» не смогут ослабить военную поддержку Киева.
«Скорее, такая реакция Путина на успехи Украины подстегивает нас продолжать поддерживать Украину и посылать этот четкий сигнал», — сказала она.
Ранее Ламбрехт заявила, что референдумы о присоединении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей не будут иметь значения для Германии. Она уточнила, что официальный Берлин планирует действовать в этом вопросе осмысленно. «Хорошо образованные и хорошо оснащенные вооруженные силы — лучшая гарантия безопасности как для Украины, так и для нас», — добавила Ламбрехт.