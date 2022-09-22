Глава Минобороны ФРГ рассказала о реакции Берлина на шаги Путина

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что шаги Путина укрепляют поддержку Украины

Шаги, предпринятые президентом России Владимиром Путиным, лишь укрепляют поддержку Украины со стороны Германии. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Reuters.

Министр рассказала о реакции Берлина на действия Москвы. По ее словам, частичная мобилизация и референдумы «в оккупированных частях Украины» не смогут ослабить военную поддержку Киева.

«Скорее, такая реакция Путина на успехи Украины подстегивает нас продолжать поддерживать Украину и посылать этот четкий сигнал», — сказала она.

Ранее Ламбрехт заявила, что референдумы о присоединении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей не будут иметь значения для Германии. Она уточнила, что официальный Берлин планирует действовать в этом вопросе осмысленно. «Хорошо образованные и хорошо оснащенные вооруженные силы — лучшая гарантия безопасности как для Украины, так и для нас», — добавила Ламбрехт.