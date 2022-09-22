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Глава Минобороны ФРГ рассказала о реакции Берлина на шаги Путина

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что шаги Путина укрепляют поддержку Украины
СюжетМинобороны:
Кристина Ламбрехт

Кристина Ламбрехт. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Шаги, предпринятые президентом России Владимиром Путиным, лишь укрепляют поддержку Украины со стороны Германии. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Reuters.

Министр рассказала о реакции Берлина на действия Москвы. По ее словам, частичная мобилизация и референдумы «в оккупированных частях Украины» не смогут ослабить военную поддержку Киева.

«Скорее, такая реакция Путина на успехи Украины подстегивает нас продолжать поддерживать Украину и посылать этот четкий сигнал», — сказала она.

Ранее Ламбрехт заявила, что референдумы о присоединении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей не будут иметь значения для Германии. Она уточнила, что официальный Берлин планирует действовать в этом вопросе осмысленно. «Хорошо образованные и хорошо оснащенные вооруженные силы — лучшая гарантия безопасности как для Украины, так и для нас», — добавила Ламбрехт.

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Виктория Кондратьева
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