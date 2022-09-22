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Германия оценила влияние референдумов на поддержку Украины

Глава Минобороны ФРГ заявила, что референдумы на Украине не повлияют на поддержку Киева
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Референдумы о присоединении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к России не повлияют на поддержку Украины со стороны Германии. Так оценила их влияние глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

«Эти референдумы не имеют для нас значения, они не будут оказывать влияние на нашу поддержку Украины», — высказалась министр. Она уточнила, что официальный Берлин планирует действовать в этом вопросе осмысленно. «Хорошо образованные и хорошо оснащенные вооруженные силы — лучшая гарантия безопасности как для Украины, так и для нас», — добавила Ламбрехт.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о включении территорий Украины в состав России. «Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом», — заключил глава германского кабмина.

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Виктория Кондратьева
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