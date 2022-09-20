Шольц заявил об отказе Германии признавать референдумы на Украине

Шольц: ФРГ не признает референдумы о включении территорий Украины в состав России

Германия не признает референдумы о включении территорий Украины в состав России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Россия должна вывести свои войска [с Украины]. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом», — сказал политик по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Шольц назвал готовящиеся референдумы фиктивными, так как они «не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом».

20 сентября стало известно, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

Также сообщалось, что референдум о присоединении республики к России пройдет с 23 по 27 сентября. В те же даты планируется провести референдумы в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.