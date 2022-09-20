Пушилин попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав России

Глава ДНР Пушилин попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав России

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

Пушилин призвал рассмотреть данный вопрос «как можно быстрее» в случае положительного решения жителей региона о присоединении к России по итогам референдума.

«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал он в Telegram.

Ранее Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет с 23 по 27 сентября.

По словам депутата народного совета республики Елены Шишкиной, голосование может состояться в режиме онлайн. При этом в некоторых частях региона это будет проблематичным из-за отсутствия электричества и связи.