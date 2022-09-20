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Стала известна дата референдума о присоединении ДНР к России

Пушилин: голосование по вхождению ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября», — заявил глава республики.

Ранее стало известно, что в ДНР и Луганской народной республике начали готовиться к проведению референдума.

По словам депутата народного совета республики Елены Шишкиной, голосование может состояться в режиме онлайн. При этом в некоторых частях региона это будет проблематичным из-за отсутствия электричества и связи.

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Алевтина Запольская
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