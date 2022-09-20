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В ДНР допустили онлайн формат проведения референдума

Депутат Нарсовета ДНР Шишкина: референдум может быть многодневным и пройти онлайн
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Референдум о вхождении Донецкой народной республики (ДНР) в состав России может пройти онлайн, допустила депутат народного совета республики Елена Шишкина. Ее слова приводит ТАСС.

«В связи с тем, что усилилась агрессия, усилился обстрел территории, оно (проведение референдума — прим. «Ленты.ру») может быть многодневным, может, рассмотреть вариант дистанционного голосования, но у нас отсутствует техническая возможность на освобожденных территориях нет электричества, нет оргтехники», — сказала она.

Парламентарий также добавила, что вхождение республики в состав России будет полезно не только для ДНР, но и для самой России, поскольку тогда страна получит огромное количество патриотов и тружеников.

Ранее стало известно, что в ДНР и Луганской народной республике начали готовиться к проведению референдума. «Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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Алевтина Запольская
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