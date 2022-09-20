В ЛНР и ДНР начали готовиться к референдуму

Пушилин: администрация ДНР и ЛНР начала прорабатывать референдум по вхождению в состав РФ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что специалисты в администрациях республик Донбасса начали активную проработку вопроса подготовки к проведению референдума о вхождении в состав России. Его цитирует ТАСС.

«Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов», — заявил глава республики.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в ЛНР и ДНР меняют вектор развития России на десятилетия. По его мнению, проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей республик, но и для восстановления исторической справедливости.

19 сентября Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России.