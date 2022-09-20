Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР и ДНР начали готовиться к референдуму

Пушилин: администрация ДНР и ЛНР начала прорабатывать референдум по вхождению в состав РФ
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что специалисты в администрациях республик Донбасса начали активную проработку вопроса подготовки к проведению референдума о вхождении в состав России. Его цитирует ТАСС.

«Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов», — заявил глава республики.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в ЛНР и ДНР меняют вектор развития России на десятилетия. По его мнению, проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей республик, но и для восстановления исторической справедливости.

19 сентября Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о результатах предстоящих референдумов в Донбассе
В ЛНР анонсировали консультации по референдуму
Джеймс Кэмерон рассказал о спорах с продюсерами «Аватара»
Посольство России в Турции призвало туристов брать с собой наличную валюту
Оставленный с пьяным россиянином двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа
Российская «Хаска-10» оказалась почти готовой
В Одессе врачам выдали йодид калия на фоне обстрелов Запорожской АЭС
Посол ЛНР объяснил активизацию обстрелов ВСУ
Немцев вынудили больше платить за газ
Блогерша отказалась сбрить монобровь с фразой «это моя любимая черта внешности»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.