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Медведев заявил о необходимости проведения референдумов в Донбассе

Медведев заявил, что референдумы в Донбассе меняют вектор развития РФ на десятилетия

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России на десятилетия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, но и для восстановления исторической справедливости.

«Референдумы полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал зампред Совбеза.

Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что будущее жителей Донбасса неразрывно связано с Россией. По его мнению, жителям Донбасса важно чувствовать, что они защищают родину.

19 сентября Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России.

В тот же день с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР. По словам зампредседателя палаты Лины Вокаловой, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.

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Анна Щербакова
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