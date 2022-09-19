В ЛНР призвали немедленно провести референдум о присоединении к России

Общественная палата ЛНР выступила с инициативой о немедленном проведении референдума

Общественная палата Луганской народной республики (ОП ЛНР) обратилась к главе региона Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» в Telegram.

«Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию», — выступила с инициативой зампредседателя ОП ЛНР Лина Вокалова. По ее словам, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористическая акты, однако подобные «кровавые провокации» только сплотили жителей региона.

«Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума на территории Луганской народной республики. Уверены, инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины», — призвала Вокалова, подчеркнув, что присоединение к России обезопасит территорию республики, а также станет гарантом возвращения к мирной жизни.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) возможно без проведения референдумов. По его словам, такой шаг был бы «логичным и обоснованным».