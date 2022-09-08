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В России заявили о возможности присоединения ДНР и ЛНР без референдумов

Глава Крыма Аксенов назвал логичным присоединение ДНР и ЛНР к России без референдумов

Фото: РИА Новости

Присоединение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также занятых Россией территорий Украины возможно без проведения референдумов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, такой шаг был бы «логичным и обоснованным». В качестве объяснения своей позиции Аксенов привел пример с Крымом — он отметил, что, несмотря на проведение референдума, его итоги так и не были признаны мировым сообществом.

«Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли», — заявил глава региона.

Также он отметил, что, в случае проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины, голосование должно быть организовано как можно быстрее. Аксенов добавил, что Крым готов поделиться с республиками опытом «адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране».

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал 4 ноября, День народного единства, символичной и правильной датой для проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на взятых под контроль украинских территориях.

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Валерий Розенберг
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