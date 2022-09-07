Турчак назвал «правильную» дату для проведения референдумов в Донбассе

Секретарь Генсовета ЕР Турчак предложил провести референдумы в Донбассе 4 ноября

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал 4 ноября, День народного единства, символичной и правильной датой для проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на взятых под контроль украинских территориях. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, День народного единства — историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира, о котором мечтают жители ДНР и ЛНР.

Турчак также добавил, что Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, смогут вернуться «в родную гавань».

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области заявлял, что регион решил взять паузу в проведении референдума. По его словам, местные власти пошли на этот шаг из-за ситуации с безопасностью. «Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — уточнил он.