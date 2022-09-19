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В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России

Общественная палата ДНР призвала Пушилина провести референдум о вхождении в состав России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России. Соответствующее обращение зачитал на заседании председатель ОП Алексей Кофман, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины - России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил он.

Ранее с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР. По словам зампредседателя палаты Лины Вокаловой, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.

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Алевтина Запольская
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