В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России

Общественная палата ДНР призвала Пушилина провести референдум о вхождении в состав России

Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России. Соответствующее обращение зачитал на заседании председатель ОП Алексей Кофман, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины - России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил он.

Ранее с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР. По словам зампредседателя палаты Лины Вокаловой, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.