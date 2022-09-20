В Крыму спрогнозировали решение жителей Донбасса на предстоящем референдуме

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что будущее жителей Донбасса связано с Россией

Выбор жителей народных республик Донбасса на предстоящем референдуме очевиден, их будущее неразрывно связано с Россией. С таким прогнозом выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его мнению, жителям Донбасса важно чувствовать, что они защищают родину. «Вполне очевидно, что они готовы к принятию решения на референдуме, их выбор очевиден. Их будущее неразрывно связано с Россией. Это их инициатива, и ее нельзя сдерживать», — сказал глава крымского парламента.

Народные республики Донбасса, так же как и Крым, могут пройти до конца свой путь воссоединения с Российской Федерацией, пояснил Константинов.

19 сентября Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России.

В тот же день с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР. По словам зампредседателя палаты Лины Вокаловой, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.