Блинкен обвинил Россию в эскалации из-за частичной мобилизации
Госсекретарь США Блинкен: Путин усилил эскалацию, объявив частичную мобилизациюСюжетРеферендум в Херсонской области:
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия решила усилить эскалацию конфликта на Украине, объявив частичную мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.
«Путин усилил эскалацию, решив не отвести войска, а добавить еще 300 тысяч военных, не снизить напряженность, а усилить ее угрозой ядерного оружия», — сказал Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
Ранее Блинкен заявил, что США продолжат поддержку Украины.
Также глава Госдепа заявил, что после завершения референдумов о присоединении народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России возможность мирного урегулирования и разрешения конфликта России и Украины сойдет на нет.