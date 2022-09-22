Блинкен обвинил Россию в эскалации из-за частичной мобилизации

Госсекретарь США Блинкен: Путин усилил эскалацию, объявив частичную мобилизацию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия решила усилить эскалацию конфликта на Украине, объявив частичную мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин усилил эскалацию, решив не отвести войска, а добавить еще 300 тысяч военных, не снизить напряженность, а усилить ее угрозой ядерного оружия», — сказал Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Блинкен заявил, что США продолжат поддержку Украины.

Также глава Госдепа заявил, что после завершения референдумов о присоединении народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России возможность мирного урегулирования и разрешения конфликта России и Украины сойдет на нет.