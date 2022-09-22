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Блинкен обвинил Россию в эскалации из-за частичной мобилизации

Госсекретарь США Блинкен: Путин усилил эскалацию, объявив частичную мобилизацию
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Niyi Fote / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия решила усилить эскалацию конфликта на Украине, объявив частичную мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин усилил эскалацию, решив не отвести войска, а добавить еще 300 тысяч военных, не снизить напряженность, а усилить ее угрозой ядерного оружия», — сказал Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Блинкен заявил, что США продолжат поддержку Украины.

Также глава Госдепа заявил, что после завершения референдумов о присоединении народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России возможность мирного урегулирования и разрешения конфликта России и Украины сойдет на нет.

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Татьяна Антоненко
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