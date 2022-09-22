Госсекретарь США прокомментировал частичную мобилизацию в России

Блинкен заявил, что США продолжат поддержку Украины после частичной мобилизации в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон продолжит «находиться вместе с Украиной и ее людьми». «Вместе мы предоставили Украине последовательную и значительную помощь для обороны, и мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется», — сказал Блинкен.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.